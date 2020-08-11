美國衛生部長阿札爾訪台，台美互動持續增溫，外界期待台美能簽訂自由貿易協定FTA，經濟部長王美花11日表示，簽署FTA是政府大策略，跟美國簽署是好事情，但的確有種種要整理準備的問題，對是否簽署無法具體評論，「有進度會跟大家報告」。

王美花周二出席灣資安大會開幕儀式受訪指出，台美FTA牽涉政府施政與策略，如果可以跟美國簽署FTA，當然是好事，但是事前也須做好充足的準備，強調雙方有持續互動。

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