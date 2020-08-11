台美簽FTA？ 王美花：有進度會跟大家說 13:522020/08/11 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國衛生部長阿札爾訪台，台美互動持續增溫，外界期待台美能簽訂自由貿易協定FTA，經濟部長王美花11日表示，簽署FTA是政府大策略，跟美國簽署是好事情，但的確有種種要整理準備的問題，對是否簽署無法具體評論，「有進度會跟大家報告」。 王美花周二出席灣資安大會開幕儀式受訪指出，台美FTA牽涉政府施政與策略，如果可以跟美國簽署FTA，當然是好事，但是事前也須做好充足的準備，強調雙方有持續互動。 (工商 ) #互動 #FTA #簽署 #王美花 #台美 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡接見美國衛生部長 台美交流大突破！阿札爾轉達 川普強力支持台灣 04:102020/08/11 政治要聞 新冠疫苗分享 美優先再給國際 04:102020/08/11 政治要聞 新文化基金會否認養網軍怒告王淺秋 王的律師葉慶元狠打臉 11:432020/08/11 社會 美學者指陸變強 美恐難保台 04:102020/08/11 國際大事 台積營收微蹲 樂觀Q3跳 04:102020/08/11 財經要聞 貿協邀12大醫院 談台醫療升級 04:102020/08/11 產業．科技 台美簽署醫衛合作備忘錄 04:102020/08/11 財經要聞 蔡會阿札爾前 陸機越線擾台 04:102020/08/11 政治要聞 醫衛備忘錄空洞 台美政治迷藥 04:102020/08/11 政治要聞 台美雙聯學制 15畢生錄取國外大學 04:102020/08/11 地方新聞 財經熱門新聞 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 搶親大戲落幕 台新金宣布以55億元標下保德信人壽 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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