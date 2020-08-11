維州疫情升溫 澳洲7月企業信心指數再受打擊 13:522020/08/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著澳洲先前解除封鎖，帶動服務業回溫，使得7月企業情況指標上揚，但是由於人口眾多的維多利亞州爆發第二波疫情，令企業信心指標大受打擊。 澳洲國民銀行（National Australia Bank）公布，7月企業情況指數從6月的負8回升至零，遠高於4月低點的負34，比較接近長期平均值6。不過7月企業信心指數則由6月的零降至負14，但仍遠高於4月的負46。 7月銷售指數由負6升至1，獲利指數由負8升至2，就業指數由負11升至負2。 (工商 ) #上揚 #指數 #的負 #由負 #企業信心指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 大立光除息秀上演 大盤個股輪漲不斷 09:232020/08/11 財經 《美股掃瞄》價值股吸金 道瓊指數勁揚357.96點 08:522020/08/11 財經 新指數介紹系列三之一－臺指公司三檔指數 盤中全都露 04:102020/08/11 證券．權證 特選台股領航報酬指數 前十大成分股出列 11:522020/08/11 財經 《基金》美科技股績優 後疫時代首選 11:082020/08/11 財經 餐飲大舉招人 疫後受雇首度回升 04:102020/08/11 財經焦點 把脈金融趨勢－美股近新高 配置美政府債提高防禦力 04:102020/08/11 全球財經 超配A股 高盛看好提振經濟重任取決於大陸 11:482020/08/11 兩岸 股價指數期貨贏家專欄－科技股領軍 美股多方有撐 04:102020/08/11 證券．權證 《業績-觀光》瓦城Q2獲利谷底回升 7月營收雙升登同期高 08:182020/08/11 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 美企拚自保？分析師驚曝蘋果扶植陸企目的 - 財經 疫情恐影響到明年春天 張國煒警告：航空巨頭慘了 - 財經 陸砸錢扶植半導體 外媒潑冷水：仍落後美台韓 - 財經 台積電、中芯都斷供 陸媒：華為去美企化新招自救 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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