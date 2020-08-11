隨著澳洲先前解除封鎖，帶動服務業回溫，使得7月企業情況指標上揚，但是由於人口眾多的維多利亞州爆發第二波疫情，令企業信心指標大受打擊。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）公布，7月企業情況指數從6月的負8回升至零，遠高於4月低點的負34，比較接近長期平均值6。不過7月企業信心指數則由6月的零降至負14，但仍遠高於4月的負46。

7月銷售指數由負6升至1，獲利指數由負8升至2，就業指數由負11升至負2。

(工商 )