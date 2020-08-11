謝姓電腦工程師40歲才初為人父，長整晚抱兒不離手，但因姿勢不對，由前臂外側痠痛逐漸變為手肘劇烈疼痛，經診斷為網球肘，以按摩及推拿等治療都無效，經以「乾針治療」後，才大幅改善。亞大附醫復健部部長周立偉提醒民眾，避免過度負重、長時間維持同一姿勢，不要讓網球肘找上門來。

周立偉說，謝姓工程師每天使用電腦超過10小時，手臂已常有痠軟疼痛問題，加上寵愛孩子，下班後仍長時間抱著孩子，因姿勢不正確，導致症狀惡化，手肘經常劇烈疼痛，竟無法再抱孩子，經求診，確診罹患網球肘。

謝姓工程師嘗試過貼藥布、各式按摩、整復推拿等各種治療法，卻都無效，經至亞大附醫復健部求診，醫師以乾針療法治療，疼痛才逐漸消除。

周立偉指出，治療網球肘常見有熱敷電療、超音波治療及低能量雷射等，因謝姓工程師的症狀長達3個月沒有改善，決定採取乾針治療。醫師診斷出病發肌肉，以細針精準刺到激痛點，產生肌肉跳躍，藉以關閉疼痛點，停止肌肉筋膜發炎反應，即可改善疼痛，因過程中不加任何藥物，故名為乾針。

周立偉指出，網球肘又稱為「肱骨外上髁炎」，好發於長期使用電腦者、打高爾夫球、反覆搬東西等民眾，謝姓工程師因長期使用電腦、抱小孩，導致過度使用手腕伸展肌，造成此肌肉靠近手肘的肌腱發炎。

(中時 )