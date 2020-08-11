演員高欣欣近日加入民視《多情城市》，劇中飾演游安順家中的管家「雲嫂」，角色個性是標準的刀子嘴豆腐心，對潘家上上下下的一切都瞭若指掌，同時她也是收養王瞳的養母。高欣欣表示這次很開心能加入，尤其終於不用再頂著假髮演出，整個人從頭到腳都「本色演出」非常清爽，加上搭檔是老朋友游安順、王瞳等人，演起對手戲自然十分有默契。

高欣欣睽違3年拍八點檔，坦言需要克服「時差」，因為現在民視拍戲不需要熬夜，但她長期習慣當「暗光鳥」，每次都要滾床一段時間才能睡著，現在會少喝咖啡，培養睡眠。她透露，其幾天下午出外景，已太久沒在豔陽高照時拍戲，當天全身都是汗差點中暑，還好劇組工作人員都有準備好消暑飲品，讓她非常感謝。

這回搭檔王瞳演母女，讓高欣欣相當期待。王瞳表示，看到劇本要騎機車載高欣欣時很緊張，還提早到劇組報到練習，好在正式拍攝一次就ok。王瞳回憶，上一次跟高欣欣搭檔演「婆媳」是2009年的《風水世家》，非常久沒合作，這一次可以變成母女檔，讓她非常興奮，她誇讚高欣欣的演技非常好，可以給她很多情緒的反饋。

高欣欣開心跟王瞳搭檔演母女檔。（民視提供）

高欣欣飾演潘家的管家，對潘威廉疼愛有加。（民視提供）

高欣欣睽違3年再拍八點檔，非常開心。（民視提供）

高欣欣加入《多情城市》劇組。（民視提供）

(中時 )