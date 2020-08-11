台中市一名28歲陳姓女子日前遭機車擦撞摔倒在馬路上，員警立即上前查看，聯絡救護車到場，因中午時分艷陽高照，警方立即現場指揮交通，並幫忙撐傘遮陽，路過人車對員警貼心豎起大指按讚，警察舉動讓受傷也受驚嚇的女子非常窩心。

台中市警察局第六分局市政派出所員警洪鈺富、陳藤逸日前擔任巡邏勤務時，發現陳女步行上班途中，經過大墩路時，不慎遭機車擦撞而跌倒受傷，員警上前查看女子傷勢。

員警本欲攙扶陳女到路邊等待救護，卻發現她疑似撞到頭部，暈眩頭疼不已，只好暫時先不移動陳女，在原地等待救護車前來。

但時值中午，炙熱的陽光，曬的陳女臉色慘白且不斷冒汗，員警趕忙到附近超商借傘為其遮陽，希望能減輕點痛苦，員警的貼心舉動，令陳女感動不已。

警方呼籲，用路人欲穿越馬路時，應行走行人穿越道並注意安全；民眾駕駛車輛行經路口，應禮讓行人優先通行，確保行車安全以及行人安全，方能快樂出門、平安返家。

(中時 )