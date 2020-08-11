台灣觀光勝地士林夜市，是許多觀光客來台必去的朝聖地，不過近幾年來人潮逐漸消失，連觀光客都變少了，有網友好奇詢問「士林夜市是不是快玩完了？」有資深在地人點出一般人沒看出的4大背後原因，是人潮回不來的致命傷。

一名網友在PTT發文指出，士林夜市自從有觀光客後一路瘋狂漲價，人潮擁擠加上「報復性漲價」，本地人越來越不想去。近來又發生新冠肺炎疫情，導致觀光客大幅減少，不但招租店面變多，連週末人潮都稀稀落落，詢問「士林夜市是不是快玩完了？」

士林夜市人潮回不來的致命傷

貼文一出後引起網友熱烈討論，有在當地住了20多年的資深在地人點出下列4大原因，直指士林夜市人潮回不來的致命傷：

1.租金太高

文林路上的獨棟，租金最高達6、70萬，又沒有隨景氣調整，嚇跑的店家恐再也回不來。

2.網購搶走生意

自從網購出現後，選擇更多，搶走原本逛夜市服飾店的主力族群。

3.店家素質

不少消費者反映，士林夜市不僅小吃越來越貴，份量也越來越少，而且店家品質參差不齊，常吃到一肚子火，因此不想再去。

4.觀光客減少

相對於消費主力族群陸客，其他國家的觀光客比較不會大包小包，少了陸客，再加上疫情後沒有觀光客，以致於人潮大幅減少。

不過也有網友表示「最近週末都客滿」、「買雞排還是一樣得排隊」、「還有熊貓、Uber eats」。

(中時新聞網)