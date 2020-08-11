大聯盟11日宣布，紅雀與老虎本周五(14日)的雙重賽取消，也就是說紅雀一路從7月30日休兵到8月14日，即將達到兩個星期了！眼看第一個爆發疫情的馬林魚已經復賽，紅雀還在隔離中而且出現新病例，下一個系列賽前途未卜。

紅雀目前17人感染新冠肺炎(10位球員)，最快回歸時程在8月15日，他們將飛往芝加哥與白襪3連戰。儘管紅雀可以補足人員缺額，問題是他們只剩下45天要打55場例行賽，真的有辦法打完嗎？

如果大聯盟把紅雀踢出球季，其他球隊也可以少打幾場球，但紅雀畢竟是強隊(去年國聯中區冠軍)，明顯違反勞資雙方「維持比賽競爭強度」的共識。依照開季前設下的規則，少了一支重要球隊可能達到聯盟全體停賽的標準了。外界建議的方案是減少全聯盟場次，即是低於60場。

紅雀球員被呼籲留在家中隔離，並且連日接受檢測(間隔24小時)。芝加哥有兩支球隊白襪、小熊，紅雀15日在客場與白襪3連戰緊接著是小熊3連戰，如果白襪系列賽被取消，小熊之戰很可能被一併喊停。

(中時新聞網)