不久前才發生AOA珉娥及ILUV前成員申珉雅遭到同團成員霸凌、排擠而試圖輕生，沒想到事件才過短短幾天，又傳出男團Limitless中的尹熙錫也因為受不了其他成員常時間的語言暴力而得到憂鬱症試圖輕生獲救，他10號晚間特別發出長文向粉絲們道歉並公開「被霸凌細節」登上韓國新聞網熱搜。

今年才23歲的尹熙錫(윤희석），在選秀《PRODUCE 101》第二季中以溫暖的嗓音及迷人的笑容吸引大批粉絲喜愛，也因此打開知名度，2019年與A.M、李輝燦、張文福組成男團LIMITLESS出道，不過後來加入J-Jin、C.I兩名大陸籍成員後便開始變調。

尹熙錫在10日於IG上發出長文表示，自加入ONO娛樂後變遇到公司被合併、倒閉讓他們無法繼續接受訓練，只能靠著自發性練習咬牙撐過才能圓夢，但出道沒多久就被告知團隊要加入2名成員，接著就出現語言暴力、成員不合的狀況，雖有通知公司代表協助處理但卻沒有解決，還繼續住在宿舍中一起生活，讓他身心俱疲最後罹患憂鬱症。

他甚至私下找過代表希望解約，剛開始對方跟他說12月演唱會後就解約，沒想到一拖再拖還把問題推到他身上，讓他每天都置身地獄最後試圖輕生，但即使如此代表依然不為所動，他只好在5/24透過IG自行宣布退出男團並刪光所有貼文，積極投入治療，一直到現在狀況穩定才敢說出這段時間的經歷。不少人看了都紛紛為他加油打氣，同時譴責經紀公司代表的處理態度引發熱烈討論。

男團Limitless尹熙錫輕生被救回 長文曝「霸凌細節」登熱搜（圖／hankookilbo）

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