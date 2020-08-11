冠晶光電跨入醫療領域，旗下宇球公司「舒利貼」AcuPuck系列產品通過FDA核准美國上市。

最近英國倫敦大學著名神經科學領域專家傑弗瑞(Glen Jeffery)教授，在2020年6月於著名的"老年學雜誌(The Journals of Gerontology)"發表有關於LED冷紅光進行提高人體粒線體三磷酸腺(甘)(ATP)能量研究指出：人口平均年齡正逐步朝向老年化發展，老化會造成大部分人的身體機能下降，其中人體內粒線體提供給細胞ATP能量的效能，也會隨著年齡的增長而下降，研究發現粒線體對於特定光波長的吸收，特性相當敏感，甚至可影響其性能；一般而言，較長的波長可改善粒線體的複合物活性，膜電位和ATP的產生，因此以特定的LED紅光光學技術來增強粒線體的功能，對於調節身體組織的過程具有重要意義。

冠晶光電數年前延攬前工研院研發團隊，整合台灣領先全球的光學與LED冷光技術，開發出適合人體粒線體吸收的紅光LED生物光技術，所開發的產品結合消費者的使用體驗與反應回饋，持續強化冷紅光LED生物光技術，提升ATP能量功能與效能，並已獲得台中日多國的專利保護。

宇球公司「舒利貼」整合創新的冷紅光LED光療技術與安全的無藥性低敏貼布，使用時可持續提升身體粒線體ATP能量。其無線型主機具有輕巧、操作簡單與重複充電使用的特徵，搭配SGS認證醫療級低敏矽凝膠貼片，對肌膚低敏不刺激，可重複使用更可無感撕貼；「舒利貼」讓緊湊忙碌生活的現代人能走到哪兒都能享受深層紅光溫和照護，就像隨時隨地享受無痛感的深層按摩，舒緩膝蓋關節的不適感、解放肩頸腰部緊繃感，無藥舒緩「一身輕」，「舒利貼」系列產品，可滿足消費者在使用產品時的輕巧性、便利性、舒適性與健康性。

宇球「舒利貼」AcuPuck系列產品榮獲2020年第17屆國家品牌玉山獎-最佳產品類的肯定，並通過FDA核准美國上市。

(時報資訊)