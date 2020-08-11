北台灣唯一的「做16歲」成年禮活動，將於25日在新竹市竹蓮寺登場。（陳育賢攝）

竹蓮寺舉行的「做16歲」成年禮，透過鑽轎腳、脫絭、飲成年酒等完整且依循古禮的儀式，象徵孩子正式長大。（陳育賢攝）

北台灣唯一的「做16歲」成年禮活動，將於25日在新竹市竹蓮寺登場。（陳育賢攝）

北台灣唯一的「做16歲」成年禮活動，將於25日在新竹市竹蓮寺登場！新竹市政府與竹蓮寺今年第5度合辦「七夕成年禮」系列活動，25日當天有千名學子一起鑽轎腳、脫絭、飲成年酒轉大人，晚間也有應景的七夕晚會，歡迎各年齡層朋友共同來鬧熱。

市長林智堅表示，感謝竹蓮寺長期支持、結合信眾力量，傳承這個極具意義的宗教文化活動，這是市府第5度與竹蓮寺合辦成年禮活動，除了延續傳統，也讓16歲的年輕朋友藉儀式「轉大人」，學會為自己的行為負責。

竹蓮寺主委兼市議會議長許修睿表示，5年前開始與市府合辦成年禮後，參與人數越來越多，家長及孩子也都殷殷期盼著這個屬於他們的日子，25日當天除了滿16歲的孩子來參加轉大人儀式之外，同時也歡迎未滿16歲的孩子一起來。

許修睿說，每年農曆七月七日不只是七夕情人節，更是七娘媽的生日，每年這天竹蓮寺會舉行「做16歲」成年禮，透過鑽轎腳、脫絭、飲成年酒等完整且依循古禮的儀式，象徵孩子正式長大，每年活動一推出就迅速被秒殺，今年也是一樣1000個名單已額滿，但仍歡迎大家一起來共襄盛舉，未滿16歲的孩子來參加也可保平安。

民政處表示，「2020七夕成年禮系列活動」除了白天的七夕成年禮活動，晚間7點則有「青春有你，相約16」七夕晚會，特別邀請饒舌歌手婁峻碩、搖滾樂團麋先生、創作才女白安及人氣偶像黃鴻升，和民眾一同共渡浪漫的七夕情人節夜晚。

(中時 )