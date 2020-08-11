Sony 於今(11)日在台發表WH-1000XM4無線藍牙主動式降噪耳機，延續M3高傳真降噪處理器QN1和雙重噪訊感應器技術，並採用進階的演算法提升降噪表現，消除背景中更細微的雜音，帶來更純淨音質；1000X系列的智慧聆聽功能在WH-1000XM4因AI的協助，也帶來多層面的提升，包含新增地點辨識功能、Speak to Chat快速聊天模式等技術，提供最符合個人偏好與需求的智慧操控，讓你的耳機就像好朋友一樣貼心。

Sony第四代1000X主動式降噪耳機承接前代的高傳真降噪處理器QN1，可大幅過濾環境雜音，並採用雙重噪訊感應器技術透過前饋式和後饋式雙重麥克風高感度偵測噪訊，回饋相應反向聲波消弭干擾；此外更提升處理器演算法的精密度並搭配全新高效能藍牙晶片，可以每秒 700 次的頻率同步高效運算音樂與噪音訊號，達成更好的降噪成效。對比QN1，在中高音頻的降噪效果更有所提升。

WH-1000XM4支援高音質LDAC藍牙傳輸編碼，相較傳統藍牙傳輸可提供三倍的豐富音訊細節，傳遞更細膩的高解析音質表現；新一代耳機的藍牙晶片亦採用全新設計的無線藍牙電路結構。此外，首度搭載更為進化的數位音質還原技術DSEE Extreme，除了可透過演算法還原壓縮過程中損失的音訊，並採用AI人工智慧學習技術，可全時分析人聲、樂器或曲風，重現音樂中原有的豐富細

WH-1000XM4配備多項智慧技術，可搭配任一品牌手機，結合Sony Headphones Connect 應用程式，打造出不同以往的智能聆聽體驗。其中「彈性音效控制功能」可藉由手機偵測使用者當前行動模式(靜止中、走路中、搭乘交通工具)，自動切換個人預先設定0~20級的降噪程度，在靜止的安全環境下可完全阻隔噪音，行動中則會自動轉換為低等級降噪效能，讓使用者接收適度環境音以保持警覺；全新地點辨識功能更提供GPS定位預設客製降噪表現，只要到達特定地點，例如健身房，即可自動變換為習慣的聆聽模式(例如開啟完整降噪功能、加強重低音表現)，不須再次手動調整。

在Quick Attention之外(將手掌蓋上右側耳機面板，即可降低音樂音量、開啟環境音)，WH-1000XM4全新推出Speak to Chat快速聊天模式，讓你在手提物品，或其他情況下不便使用Quick Attention功能時，可內建麥克風則會即刻辨識用戶開口說話，並自動暫停播放音樂並接收環境聲音方便交談，同時還可在設定時間內自動恢復播放；WH-1000XM4亦進階支援配戴偵測功能，可在取下耳機時自動暫停音樂播放，並可選擇在久置後可直接關閉電源；新增的觸控面板開啟/關閉設定，亦提供了避免誤觸的主動選擇機制；此外，新增多點連接功能可同時連接兩個藍牙裝置，若是在電腦/手機，或是兩款手機之間有切換使用的需求，將更為便利。WH-1000XM4具備長達30小時的電池續航力，10分鐘快速充電可獲得額外5小時聆聽時間。

Sony全新WH-1000XM4無線藍牙主動式降噪耳機於8/11全台上市，提供黑色、銀色款式，建議售價NT$10,900元。有興趣者可洽全台 Sony直營通路，Sony 官方購物網站以及客服。

(科技)