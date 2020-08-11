黃子佼（左）送給張小燕特別的生日禮物。（黃子佼提供）

綜藝大前輩張小燕11日迎來72歲生日，問及生日願望，她受訪表示：「都一樣，大家身體要健康、要平安……要開心！」10日由陳鎮川作東，邀來圈內好友黃子佼、孟耿如夫妻、卜學亮、庾澄慶、張清芳等人為張小燕慶生，黃子佼受訪笑說：「昨天是川哥（陳鎮川）請客，川哥點名明年我請客，亮哥（卜學亮）自告奮勇說他來，現場有些小花絮。」

黃子佼特別委託畫家「Ooh～yes！」幫忙畫張小燕的生日禮物，「她其實是農曆七夕才生日，我們提早過，沒有特別講什麼祝福，大家因為疫情，覺得平安最重要」。他近日剛好在網路分享自己網購的昔日剪報，張小燕也來按讚，10日晚間也聊起，「我說1個晚上大概花2千多元，在買自己的剪報，小燕姊說她也想要，因為她在《超級星期天》之後就很少留剪報，看看我能否幫忙買」。

被交付重責大任的黃子佼笑說：「這是小燕姊另外一個想要的禮物，畢竟她作品太多，我可能要花很多錢跟力氣郵購、網拍，我覺得壓力很大。」幽默語氣盡顯好交情。而陳鎮川也在臉書寫下對張小燕的祝福：「媽，妳每年生日都要這麼快樂健康。」

(中時 )