正德海運（2641）11日宣布公司上半年財報稅後淨利0.46億元，年增27％，EPS0.31元，營收3.85億元，營業毛利1.1億元，毛利率28.71％，較去年同期的營業毛利1.03億元，毛利率26.16％，年增7.19％，稅後淨利0.37億元，EPS0.24元。今年上半年度毛利率、營益率、稅後淨利率及每股盈餘均較108年同期提升。

正德109年第二季合併營收1.93億元，營業毛利0.59億元，毛利率為30.43％；營業利益較去年同期0.39億元則有23.47％的增長，達0.45億元、營業利益率23.47％；稅後淨利0.21億元，每股盈餘0.14元，較去年同期稅後淨利0.18億元，每股盈餘0.12元，皆呈現持續成長。 正德近兩年調整船隊營運模式，出售萬噸以下小船，購入4~6萬噸船舶，以長約鎖住獲利進入藍海持續獲利模式。營運上配合市場發展趨勢與需求加之成本控制得宜，船舶保養到位減少停租損失，整體效益逐季發酵顯現，帶動整體毛利較前一年度改善，拉升每股淨值上升，對股東權益及正德未來長期穩定發展具有正面助益。

今年，正德於5月簽約購買載重噸數1.65萬噸散裝貨輪，在6月簽妥長約鎖住獲利且已加入營運行列，同時於6月簽署出售輕便型散雜貨輪一艘減損損失0.11億元預計8月交船。 目前正德船隊數量有15艘，預計8月處分交船1艘，其中12艘持有1年以上到10年長期租約，其餘3艘採1年內短期出租，租家主要營運航線已涵蓋全球。

目前營運政策即租約到期續約，以合理之利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

今年初因新冠肺炎疫情造成全球產業鏈供應節奏大亂，影響全球海運狀況及市場信心，因為邊境管制，船員與工作人員出入境不易，及延緩開工造成的生產停工、港口缺工影響作業流程，大陸製造業幾乎停擺，且因原物料運輸需求急凍，加上國際海事組織（IMO）今年初起開始實施環保法規「限硫令」打亂了市場動能。隨著中國陸續復工，加上國際航運公會（ICS）及國際港口協會（IAPH）共同呼籲即使在人員入境管制的情況下，仍允許商用船舶停靠碼頭裝卸貨，以確保供應鏈開放及全球海洋運輸正常運作，民生必需品及原物料、糧食運送能維持貿易通暢。

因著疫情逐步趨緩，各國開始積極振興經濟，活絡貿易，6月中下旬開始，運輸業進入需求回補階段，帶動BDI指數從5月14日的低點393點開始逐步上揚，到了6月16日漲破1,000點、來到1,054點，之後開始飆漲，7月6日來到最高1,956點，今年從最低到周一（10日）收1,506點是今年谷底數393點的3.83倍，BDI增長的主因是鐵礦石和糧食、煤炭的需求增加。

整體而言，受新冠疫情、傳統淡季影響，109年首季散裝海運市場陷入極端低迷狀態。但全年來看，在全球疫情有趨緩的態勢下，巴西鐵礦砂出貨大幅增加、第二季為農產品收成旺季，糧食貿易有望好轉，反映中國復工帶動需求回溫，全球各地逐漸恢復經濟活動。

第三季將迎接北美穀物出貨旺季，加上中國國內鐵礦砂庫存不足，帶動鐵礦砂需求攀升，全球運輸需求將進入回補，市場反彈力度將增強，主要產業關鍵在市場拆船增加，將有利市場行情持續走高，散裝船的運價及租金可明顯改善，對於2020年第三季營運展望，全球疫情仍持續延燒，在疫苗還未上市前，各國防疫措施不會鬆懈。

過去各國僅能靠全面封境抑制病毒擴散，造成部分經貿活動停擺，現在全球已逐步建立防疫機制，亞洲地區多數國家的工廠已復工，歐美地區雖然部份城市仍採居家辦公，但大部分工廠已正常營運，預期第三季全球貿易量逐步回溫，並優於第二季，惟海運業務真正快速反轉向上仍需等到疫情緩和，歐美城市大規模解封之際。

正德7月合併營收為0.71億元，年增7.88％，累計前7月合併營收達新台幣4.56億元，年減0.89％。

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