受制股王大立光除息失靈，開高殺低，呈貼息窘境，而台積電也演出不振，開低走低，加上生技與防疫股在中場後多殺多，包括生華科、恆大、熱映、康友-KY與亞諾法等，都掉落跌停板，使高價族群同步承壓，如大江、神盾、群聯、和泰車、嘉澤、力旺、原相、譜瑞-KY、世芯-KY與祥碩等，都臉色鐵青，係盤勢開低震盪殺低，終場連續跌破5日線與12800點主因。

集中交易市場加權股價指數終場大跌113.81點，報12780.19點，單日跌幅0.88%，成交2054.2億元。櫃買市場方面，由於生技與電子雙主流拉回，使市場氣壓低迷，盤面上僅鋼鐵、營建與航運等類股站在多方，餘紡纖、化學、電機及觀光等族群，多表現不振，指數終場下挫1.02%，報162.56點，成交553.5億元。

集團股方面，台塑、台化、南亞科、中鋼、台玻與陽明等力挺多方陣營，尤其台玻、陽明兩檔還強勢攻頂，表現出色，也顯示外資與內資等法人，短期在高檔換股操作的重心，逐漸往低價轉機移動，惟預期資金維持盤勢的輪動架構不變。因此，短線布局在選股的困難度增高，操作高、低檔宜善設停利點與停損點，以免兩頭被巴。

業內人士指出，近期蘋果股在美股頻創新高，但台股供應鏈的走勢卻相對疲軟，除蘋果將積極扶植大陸企業供應鏈外，北美新冠疫情居高不下，將使蘋果新手機延後發表，也使相關供應鏈承壓。

此外，中美關係在美國年底總統大選之前，暫看不到轉寰契機，而兩岸關係持續陷結冰，也暫看不到改善現象，或係外資在台股近期位處歷史高原區的態度，暫呈偏空架構遠因，也使外資近期逢高調節不手軟。

不過，國家隊法人對台股的看法，仍是大盤最有力後盾，目前看起來，波段資金面對台股仍審慎樂觀，但掌控大盤幕後那隻黑手，是否對台股在高檔的攻堅步伐有所調節，還需再觀察。整體而言，大盤在量價未失控前，大波段穩步趨堅仍可期。

(工商 )