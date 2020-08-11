受疫情影響，「 偽出國」話題洐生出離島、跳島與國旅大爆發，加上暑期出遊人潮踴躍，帶動旅遊相關商品銷售亮眼，以MUJI無印良品的旅遊暢銷品四輪硬殼止滑拉桿箱為例，7月銷量相較於6月，成長幅度超過4倍。

MUJI無印良品表示，自去年11月四輪硬殼止滑拉桿箱推出改良款上市後，便獲得許多消費者的推薦與愛用，而白色新款在色彩設計上，有別於過往僅更新箱體顏色；而是將側邊的防護邊條及拉桿、輪軸皆改為灰白色系，增添視覺協調感與整體質感。再加上，MUJI無印良品的四輪硬殼止滑拉桿箱選用質輕、強度高的100%聚碳酸酯素材，不僅輕巧、更強調耐用與結實。拉桿箱具備止滑輪鎖設計，也方便顧客乘坐大眾運輸工具時，只要按下箱體上的按鈕即可保持拉桿箱穩定，不易傾倒滑動。

MUJI四輪硬殼止滑拉桿箱白色新款共推出5種尺寸，建議顧客可從出遊的天數挑選適合的尺寸，其中20L（17吋）適合2天一夜的出遊使用；36L（20吋）推薦給2-3天的小旅行；63L（26吋）則適合5-6天的旅程；若有長程外出7天以上，則推薦挑選88L（28吋）或105L（29吋）的拉桿箱。MUJI無印良品趁著近期的出遊熱潮也提供振興券生活應援，即日起至8月底，單筆消費滿1,000元贈100元商品抵用券1張，滿2,000元贈100元商品抵用券2張。

(工商 )