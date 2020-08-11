應曉薇。（粘耿豪攝）

蔣黎麗。（粘耿豪攝）

羅霈穎3日驟逝，消息震撼演藝圈，11日靈堂開放第四天，包括應采薇、蔣黎麗等人赴靈堂致意但未受訪，而兩性作家小彤下午13點50分左右前往靈堂悼念，接受媒體訪問時，一度難過落淚，她說到羅霈穎這輩子只當過唯一一次伴娘「就是在我的婚禮」，嘆羅霈穎走得太突然「下輩子一定再來約，換我做你的伴娘」。

小彤和羅霈穎私交甚篤，她分享往事「羅妹妹很可愛的人，她以前主持節目時，每次化妝都要坐很久，她是坐不住的人，每次化妝時，都會準備很多蜜餞，她說嘴巴動、屁股就不動，她才能坐得住」，今日更帶羅霈穎最愛的蜜餞看她。談到16年前結婚時，量伴娘禮服的設計公司還很擔心，「因為羅妹妹時尚品味高，擔心達不到標準，我跟他說你準備零食蜜餞，選衣服就沒問題」，果然羅霈穎一去看到一堆零食蜜餞，開心不得了，一切就搞定。

小彤啜泣表示「她是完美女人外在，純真小孩內心」，對於羅霈穎驟逝太突然「我剛剛跟她說，妳一定也很訝異」，坦言這幾年因婚後作息，兩人一直沒辦法碰面，「人生好無常，一定愛要及時，說再見沒想到再也不見」。自己和先生這幾天為他誦經，雖沒夢見羅霈穎，但她說「我永遠記得羅妹妹最美的樣子，我們約好要見，下輩子一定再來約，換我做你伴娘，還是要漂漂亮亮，我們愛妳」。

(中時 )