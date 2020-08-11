食藥署昨宣布年用量逾1億顆的tramadol止痛藥，因恐造成呼吸緩慢、呼吸困難致死的醫療風險，即日起限用，將不得對發生顯著呼吸抑制病人使用，但此舉卻引起醫界反彈，陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰就在臉書貼文表示，國人吞三億顆tramadol才釀一死根本是超安全，擔心禁用後恐無更安全的替代藥物。

食藥署昨天說，自107年至今共發現有3件因使用tramadol造成反應不良的通報，其中有1件死亡，2件呼吸困難，因此經藥品安全評估諮議小組討論後，決議修訂tramadol藥品的使用原則，不得對發生顯著呼吸抑制病人使用。

tramadol在國內年用量約1億顆，目前共核發32張藥證，其中有23張是口服，9張為注射劑，由於此藥品是處方藥第四級的管制藥品，因此使用上一定要有醫師處方。

馬偕醫院麻醉、疼痛科暨疼痛治療中心主任林嘉祥表示，tramadol是治療中、重度疼痛，指數在10分以上的疼痛病患，是國內疼痛處方藥中的主力，通常醫師對於顯著呼吸抑制的病患，本來就會小心使用，從低劑量開始。

林嘉祥質疑，tramadol是弱效的嗎啡類用藥，食藥署宣布限用後，未來嗎啡是不是也要進一步限用？否則單禁弱效的tramadol恐怕不太合理。

他擔憂，目前tramadol雖然不是沒有替代用藥，但限用後對醫師也會帶來不便，未來治療發生呼吸抑制的病人時，將少一項得利工具，希望政府在限用前，能先清楚界定何謂發生顯著呼吸抑制。

蘇一峰也指出，三年用掉三億顆tramadol才釀一死事實上已經超安全，若要比起來，牛奶麻糬湯圓香蕉可要危險上百倍，最大的問題是，禁用後是不是有更安全的藥品能夠替代？

(中時 )