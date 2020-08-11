繼5月底引入京東作為戰略投資方之後，國美與京東的合作8月10日再度升級。據《21世紀經濟報導》，兩家零售巨頭和數家行業品牌廠商簽署300億元（人民幣，下同）聯合採購計畫。據了解，300億元的採購計畫將涵蓋電視、冰洗、冷氣、廚衛、小家電、手機和電腦數碼產品7大品類。值得一提的是，這是今年以來，由零售平台發起的最大規模家電和消費電子行業採購。

國美零售總裁王俊洲告說，在雙方的合作過程中，更加關注的是合作產生的協同性，目前的協定是聯合採購的第一期目標，充分地相信通過聯合採購，能夠增強雙方在標準化產品上的競爭力。”

據了解，國美與京東聯合採購的商品方向分為2大類。第一類是標準化的產品，另一類則是圍繞用戶消費升級的高端新品。而聯合採購對於標準化商品品類帶來的提升。

回顧稍早5月28日，國美零售宣佈與京東達成深度戰略合作，公告國美向京東發行1億美元可換股債券，假設悉數行使轉換權，京東將持有國美擴大後的已發行股本約2.8％。

(旺報 )