張鳳書接棒主持緯來節目《醫次搞定》，11日舉辦媒體餐敘，她笑稱原本只是代班，後來被製作單位找來固定主持。49歲的她將邁入5字頭表示：「現在有更年期症狀，有時會心悸，4字頭最後1年特別有感覺，豆漿當藥喝，開始吃賀爾蒙，進入下個階段也有點失落感。」她2、3月開始經歷更年期症候群，早上送完老公、兒子出門，就會躺在床上一整天追劇、看書，直到傍晚家人回家才會起床，「他們有發現我不大出門，但不知我躺整天」。

張鳳書提及自己發現更年期症候群後，立刻找婦產科醫生報到，現在每天都要吃賀爾蒙，至今仍無法適應，「有時會忘記，就很緊張問醫生怎麼辦，醫生說不要忘記太久就好」。她坦言主持《醫次搞定》後觀念更改許多，本來對保健食品敬而遠之的她聽專家建議後，開始吃膠原蛋白、益生菌跟葉黃素。她一向有健檢習慣，拍戲時曾有「梅核氣」症狀，近日又發生，也檢查出甲狀腺結節，幸好都無大礙。

至於未來是否再拍戲？張鳳書回應：「雖然兒子升國中2年級，但我早晚還是要在家，但拍戲無法配合，目前還是以主持跟通告為主。」她自認沒有太多社交，在主持工作中，可見到老朋友以及過去合作夥伴，非常開心。

談及婚姻之道，張鳳書笑說：「跟談戀愛不一樣，真的就是家人，變得很固定，所以常去旅行，但今年國旅很塞，我又怕人多、沒耐性，無法開長途，只能靠老公開車。」她坦言兒子是宅男，連以前去拉斯維加斯都直抱怨，最後到飯店發現手遊寶可夢在當地很多寶，態度才轉為開心，「他真的是宅男，4年級丟他去加拿大的島上夏令營，要在湖水洗澡，一共7天，他氣超久。」她笑稱新世代很厲害，兒子竟還用寶可夢名稱與同學隔空對話，讓她傻眼。

兒子何時意會到媽媽是明星？張鳳書回應：「他2、3歲有次看我摔車戲，聽阿嬤說大喊出聲，還有次播《飛龍在天》看完都認不出我，跟他說還不相信，2、3年級聽同學講：『你媽媽是電視上煮菜的。』後來有次去台南四草玩，看到我被粉絲包圍，他嚇了好大一跳。」對於親子教養，她笑回兒子只要不念書就叫他去做家事，比較之下，他還是選擇念書。

(中時 )