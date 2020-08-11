港警搜索香港蘋果日報 馬英九基金會：效果極其負面 14:172020/08/11 中時 黃福其、實習王可岑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬英九基金會執行長蕭旭岑。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對香港警方大舉搜索香港蘋果日報、逮捕香港壹傳媒集團創辦人黎智英，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，中華民國講求自由、施行民主，是全世界華人社會表率，尤其對新聞自由，更有絕對的堅持。在任何情況下，搜索報社與媒體都極為不當，效果極其負面，港警及中共的作法，令人完全無法認同。 至於有關黎智英個人涉案部分，蕭旭岑指出，因資訊尚未明朗，無法評論，但提醒港府應堅守民主法治社會的原則，莫讓政治因素介入司法個案，也再次呼籲中共當局，應遵守一國兩制、港人治港、高度自治的承諾。 (中時 ) #黎智英 #香港 #國安法 #馬英九 #蕭旭岑 也許您會感興趣 推薦閱讀 指三家公司不配合規定 蘋果 拒微軟谷歌臉書遊戲上架 04:102020/08/11 全球財經 蘋果首推watchOS 7公測版 升級前3大關鍵請當心 10:112020/08/11 科技 投資潮流最前線 必買網路資安ETF 12:592020/08/11 財經 治港路線圖 北京體現全面管治權 04:102020/08/11 兩岸要聞 香港民眾買爆蘋果日報！宅神看出背後的悲哀：凜冬已到 11:432020/08/11 政治 聯合國關切 籲確保法律勿濫用 04:102020/08/11 兩岸要聞 曾與黎智英訪美 李柱銘：不久就會拘捕我 13:582020/08/11 兩岸 蘋果或下架微信 iPhone在陸出貨量料跌30％ 11:482020/08/11 兩岸 聯強H2喊衝 全年EPS挑戰5元 04:102020/08/11 證券．權證 大陸人大今可能決定 香港全體立法會議員延任一年 09:122020/08/11 兩岸 政治熱門新聞 遭陸媒點名警告要小心 神祕「宜蘭153旅部隊」意外曝光 - 政治 楊志良籲阿札爾請辭竟遭圍攻 英文信「文法錯誤」被畫32紅圈 - 政治 馬：解放軍攻台「首戰即終戰」 現在美軍不可能來 - 政治 徐永明索賄關鍵證據曝光 「還有年終要補」六字簡訊成鐵證 - 政治 黎智英遭捕 馬英九反應讓林濁水驚呼：真怪！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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