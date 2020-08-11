針對香港警方大舉搜索香港蘋果日報、逮捕香港壹傳媒集團創辦人黎智英，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，中華民國講求自由、施行民主，是全世界華人社會表率，尤其對新聞自由，更有絕對的堅持。在任何情況下，搜索報社與媒體都極為不當，效果極其負面，港警及中共的作法，令人完全無法認同。

至於有關黎智英個人涉案部分，蕭旭岑指出，因資訊尚未明朗，無法評論，但提醒港府應堅守民主法治社會的原則，莫讓政治因素介入司法個案，也再次呼籲中共當局，應遵守一國兩制、港人治港、高度自治的承諾。

(中時 )