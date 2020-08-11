許婷婷設計出來的飾品有質感又獨特，深獲消費者喜愛。（劉秀芬攝）

許婷婷設計出來的飾品有質感又獨特，深獲消費者喜愛。（劉秀芬攝）

許婷婷將水晶花藝融入飾品中，作品讓人驚豔，還因此受邀參展。（許婷婷提供／劉秀芬台南傳真）

36歲的許婷婷曾是貿易公司美編，因從小就對手作飾品有興趣，利用下班時間參加勞動部在職訓練，學習飾品設計與金工技術，還拿到日本水晶花藝講師證照，現已成功創業，主攻教學與網路販售，不只把興趣當職業，收入也較之前成長3倍，開心圓夢。

大學主修視覺傳達的許婷婷說，從小就對手作飾品充滿興趣，國中時就編織幸運手環送人，大學時期也在網路販售自己設計的手作飾品，出社會工作後，為一圓創業夢想，利用下班時間在職進修。

許婷婷陸續參加產業人才投資方案「晶鑽永生花巧手創作」、「金銀珠寶首飾加工」等課程學技術，陸續學習5個月，後來因緣際會接觸到水晶花藝，花了1年時間學藝，取得日本水晶花藝講師證照，更將水晶花藝融入飾品中，作品讓人驚豔，今年6月還受邀至苗北藝文中心參展。

「飾品裝扮可以更顯氣質」，許婷婷靠著深厚設計底子，讓她對飾品設計與媒材搭配得心應手，設計出來的飾品有質感又獨特，受到消費者青睞。在家人支持下，許婷婷去年9月辭掉工作自行創業，主攻教學與網路販售，收入也成長了3倍。

許婷婷說，有夢想就要努力實踐，感謝產投課程讓她多了項技能，創業圓夢，她也鼓勵在職朋友多運用政府職訓資源學第二專長，開創事業春天，因為「能做自己喜歡的事很幸福」。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，為讓在職勞工有學習第二專長機會，勞動部持續推出「產業人才投資方案」在職進修課程，由政府補助8成以上訓練費用，每位勞工3年最高能補助7萬元，今年下半年雲嘉南區總計開辦596門產投課程，有興趣民眾可上台灣就業通網站查詢與報名。

(中時 )