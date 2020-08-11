中央災害應變中心今（11日）下午2時舉行第四次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（實習記者朱世瑋攝）

依據中央氣象局資料，輕度颱風米克拉今（11日）下午1時許中心位於北緯 25.1度、東經117.1度，金門西方約150公里處，以每小時27公里速度，向北北西進行，預計今（11日）下午2時30分解除颱風警報，全國共釀成72件災情、1人受傷。

中央災害應變中心今（11日）下午2時舉行第四次工作會報，由內政部長徐國勇主持。徐國勇指出，「感謝老天爺保佑，沒有災情發生！」首先感謝同仁們辛勞，雖然颱風警報將解除，但持續仍有豪大雨等，相關單位要持續提醒地方政府。

徐國勇表示，颱風過後，衛福部要加強協助地方政府消毒環境等作業，慎防登革熱疫情，持續呼籲民眾勿到海邊觀浪。

據中央災害應變中心統計，高雄市、台南市、澎湖縣、雲林縣、金門縣共發生72件，多為路樹倒塌、廣告招牌掉落。其中僅有桃園1名婦人遭落石擊中，所幸未有生命危險。全國積淹水2處、目前已退水，1200戶停電、目前已全數恢復供電。

中央氣象局指出，持續受外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，金門仍有10級左右強陣風，請避免前往海邊活動，台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風。

受外圍環流影響，易有短時強降雨，今（11日）台東縣及屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，金門、澎湖及台南以南地區有局部大雨發生的機率；午後大台北、桃園、南投地區及新竹至嘉義山區亦有局部大雨發生的機率，慎防溪水暴漲、雷擊及強陣風，山區亦慎防坍方及落石。

(中時 )