美國馬里蘭州（Stateof Maryland）最大的城市巴爾的摩（Baltimore），10日發生一起瓦斯爆炸意外，當場將3棟民宅夷為平地；據了解這場爆炸造成至少1人死亡、7人受傷，另有幾名兒童受困在瓦礫堆下。

根據《cbs58》報導，巴爾的摩消防局發言人亞當斯（Blair Adams）表示，這起爆炸意外使3棟房屋被炸成廢墟，現場到處散布著瓦礫碎片，滿目瘡痍。目前已知意外造成1名婦女死亡，7人傷勢嚴重，正在醫院接受治療。

附近居民迪恩瓊斯（DeanJones）向《CNN》記者說道，爆炸發生時他就坐在門廊下，「這就像電視報導過的炸彈爆炸一樣的災難，電線桿斷裂，房子變成瓦礫廢墟。」另一名女士則表示，自己聽到有人在不斷大叫著，「救命，救命，讓我出去！救命，我在這裡。」

目前當地消防人員仍在一片廢墟中，以手和工具進行挖掘搜索，期望能盡快救出剩下的受困者，「我們正繼續清理建築物殘骸，確定是否有更多受害者。」據了解，意外發生時不僅只有大人，還有部分受害者是兒童；而當局也已對造成意外事故的原因展開調查，初步研判可能是瓦斯爆炸。

而針對這起不幸的爆炸意外，馬里蘭州州長拉里霍根（Lary Hogan）則表示，州消防局以及緊急事務管理局，和公共服務委員會等單位，都將投入幫助災後重建計劃。

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(中時新聞網)