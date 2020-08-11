義大利裔墨西哥演員兼主持人內格里斯（Alfonsode Nigris）日前去爬山時，看到一隻大黑熊竟對著一群女遊客「毛手毛腳」，內格里斯用手機紀錄下來上傳網路後，這隻黑熊也就此爆紅，豈料近日卻傳出當局覺得黑熊過於危險，官員便趁牠睡覺時將其帶走，並將牠「去勢」。

義大利裔墨西哥演員兼主持人內格里斯日前去爬山時，看到一隻大黑熊竟對著一群女遊客「毛手毛腳」。示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

綜合外媒報導，這隻大黑熊被當地人稱作是「友善的熊」，加上牠生長在墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞的奇皮尼克生態公園，因此人們將牠取名為奇皮（Chipi），奇皮幾週前才被捕捉，對登山的女遊客「毛手毛腳」，期間先是站直了身，將鼻子湊近其中一名熱褲女遊客，不斷聞著她的頭髮、脖頸、手臂、臀部和大小腿，不過奇皮最後摸摸鼻子離開，並沒有傷害女遊客。

小黑熊對短褲妹伸出熊掌試探又聞遍女子全身。（圖／TikTok 「PonchoDeNigris」）

不過日前奇皮私闖民宅後院打盹時，卻被民眾舉報，最後被聯邦環境保護局官員抓走，並在新萊昂自治大學獸醫的檢查下，在牠身上安裝了無線電項圈，不僅如此，奇皮還被閹掉了。

根據官方聲明，將奇皮閹掉的決定是由大學野生動物協調員及聯邦環境保護局高層等人協商後做出的決定，原因是他們認為，奇皮已經習慣被人類餵食，這會對登山客造成危險；由於相關人士想將牠野放至奇瓦瓦州的尼多山脈，而先將奇皮「去勢」可以避免牠到新環境後和其他動物打架。

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(中時新聞網)