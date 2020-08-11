LINE FRIENDS旗下的人氣IP「BROWN & FRIENDS」首度在韓國以外的市場發布本土聯名的角色故事，邀請到人氣插畫藝術家Duncan與熊大組成「BROWN X Duncan」期間限定組合，今(11)日在通訊軟體LINE上也特別推出「熊大與當肯的好友日常BROWN & Duncan's daily life」40張限定貼圖，雙方粉絲絕對不能錯過。

LINE FRIENDS台灣推出的「BROWN X Duncan」期間限定貼圖，由Duncan重新詮釋LINE FRIENDS鎮店之寶熊大與「BROWN & FRIENDS」裡的人氣角色：饅頭人、詹姆士與部長，並加入本土特有的元素，設計成全新的「熊大與當肯的好友日常」40張貼圖。Duncan受訪時表示，自己平時雖然很常使用熊大貼圖，但第一次為了繪製熊大而去認真研究他的身高比例，才發現「看似簡單的線條，背後其實一點都不簡單！」而他也為了熊大將自己的畫風調整得可愛一點。有趣的是，Duncan將「BROWN & FRIENDS」的角色們全部加上他筆下人物的招牌「法令紋」，也讓韓國創作熊大的原作者「熊大爸爸」起先看到初稿時，產生了「熊大是不是變老了？」的疑問，好在熊大爸爸後來看到完成稿後，非常滿意Duncan的重新詮釋，給了連連驚呼「太療癒了」的極高讚賞！

Duncan為熊大繪製的「BROWN X Duncan」友誼日常貼文。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

「熊大與當肯的好友日常BROWN & Duncan's daily life」透過Duncan的招牌風格重新詮釋熊大與「BROWN & FRIENDS」裡的人氣角色，獻上好友日常。此外未來一個月內將以單元劇形式，在官方社群平台陸續發布常，已於7/31與8/7在LINE FRIENDS與Duncan官方社群上曝光的「時光機」、「禮物」 等貼文引起網友熱議，更讓喜愛熊大與Duncan的粉絲們相當期待兩人更多的互動！ 整個八月「BROWN X Duncan」期間限定組合貼文將陸續於Duncan與LINE FRIENDS官方社群平台(官方粉絲團與Instagram)發布。

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