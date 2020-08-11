本月19日就是農曆習俗中七月初一鬼月開，又稱「歡喜月」、「吉祥月」，在這祭拜好兄弟的月份裡有不少傳統禁忌，除了少去水邊、晚上早點回家外，命理師小孟老師也列出8點提醒情侶在這月份要特別注意，否則被好兄弟眼紅拆散，嚴重的還可能出事故。

據《ETtoday星光雲》報導，小孟老師提醒，情侶在鬼月時應該減少上山，因山上可說是好兄弟的地盤，並要注意不要拜拜拜錯，要是一同拜到陰廟很可能發生交通事故意外，若必須去掃墓或到靈骨塔，不可牽手或互動太過親密，否則引來好兄弟忌妒。

小孟老師也說，歡喜月時情侶約會時不要壁咚，因牆壁角落都屬陰涼之地，出遊時別在末班公車上照相，也別亂喊彼此名字，免得把好兄弟引回家，打情罵俏時也別開「想『死』你」的玩笑，以免弄假成真，最後他更提醒，若對方家中有祖先牌位，農曆七月時也最好減少去對方家住。

除此之外，常見的鬼月習俗還有晚上別亂吹口哨或蕭，否則引來好兄弟，婚喪喜慶活動都盡量減免，也少去醫院探病，禁忌雖多，但也有人認為只要心存善念就能平安度過。

(中時新聞網)