昔日的生技股王康友-KY(6452)上周董事及總經理章永鑒、財務長及會計師閃電請辭，昨日重訊記者會上透露，董事長黃文烈在8月初就已經失去聯繫，等於是整間公司高層全部落跑，10日打入全額交割股，股價跌破百元關卡，今(11)日股價開盤跌停鎖死，連吃3根跌停，收盤仍有1.83萬張跌停賣單高掛。

康友-KY股價在今年3月受股災衝擊，並在7月引發經營風暴，股價疲弱不振，甚至在高層全部離職消息6日傳出後，股價連續3個交易日跌停，今日開盤跌停鎖死，終場收在85.9元，再創史上新低紀錄，更有高達1.83萬張的委賣量。

康友-KY一度在2018年下半年陸美貿易戰、甚至在2018年下半年一度成為台股股后，但在董事長黃文烈在股價創下新高的隔日申報賣股，導致股價失去支撐點，連吞14根跌停，不到1個月股價打回原形，當時股價跌到僅剩125元。這次情況比當年更悽慘，連公司高層都跑光光，最終僅剩下小股民慘被套牢。

(中時新聞網)