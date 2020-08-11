醫院來來去去的人很多，靈異事件更是頻傳，一名網友在巴哈姆特投稿文章。阿青（化名）在高二那年夏天，騎著單車上學，不幸被一輛闖紅燈的機車撞倒，立刻被送往醫院。住院期間，阿青被小妹妹送紅線、清潔婆婆時常出現在周圍，一連串的詭異事件讓阿青不得不信邪。

在醫院期間，手術過後阿青只能吃稀飯，肚子時不時會餓，於是想前往便利商店解解饞。正準備出病房，聽見一個低沉沙啞的聲音從門板後方傳來，在空蕩的病房內迴盪，「沒事半夜別出病房」阿青嚇得哆嗦，仔細一看，原來是一位拿著掃帚的清潔婆婆，「知道了」阿青說著。

婆婆離開後，阿青仍繼續前往便利商店的方向走去，下樓梯的同時，阿青聽見某層樓的走廊似乎有哭聲，遠遠看到某張病床蓋著白布被推往走廊，似乎躺了一個人，但身高不高推測是一位小朋友，阿青不疑有意繼續往前走，但總覺得樓梯怎麼永遠走不完，正當他累的同時看見有位小妹妹從樓梯走上來，「大葛格！」面對突然其來的小妹妹，阿青很自然地跟她對話。

阿青著牽起他的手，帶著小妹妹前往便利商店，可是小妹妹的手卻是意外的冰冷，小妹妹突然說：「大葛格你真好，這個送給你」小妹妹把她右手上的紅線拆了下來，「這是護士姐姐送我的，用這個就可以找到我」說完後，飛奔似的離開。阿青滿臉疑問「找你？你去哪？」小妹妹回頭一笑「我就在裡面呀」

「跟你說半夜沒事別出病房！」清潔婆婆不知何時站在阿青身後，怒氣沖沖地瞪著他，阿青嚇得半死，猛然驚覺環顧四周，眼前是不知名的黑暗走廊，黑暗盡頭的玻璃門，門上寫著『往生室』…，阿青顫抖著雙腳立刻衝回病房。

天亮後，阿青偷偷把紅線拿給護士看，護士臉色鐵青不斷問阿青這是哪裡來的？護士支吾了很久，才說出這間醫院有個習慣，只要有往生者送進『往生室』，都習慣在右手綁上紅線，而昨晚不見了一條紅線，大家非常擔心。

經歷這次事件，阿青半夜不敢再出病房一步，直到阿青出院那天，他覺得應該要好好跟清潔婆婆道謝，但總是遇不到，隨口問了護士，護士一臉莫名其妙地看著他說：「我們醫院半夜沒有清潔人員」阿青又再度被嚇得臉色發青。

(中時新聞網)