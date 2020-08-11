近來出現不少大量解僱勞工後，公司因積欠工資、資遣費或退休金付不出來，勞動部近日修正「主管機關提報事業單位代表人及實際負責人禁止出國作業規定」，新增一旦地方政府知悉事業單位積欠工資、退休金或資遣費已達禁止出國標準，尚在提報勞動部審查前，可以先透過勞動部把負責人列為「警示」，出境時就會通知勞動部。

據勞動部統計，從大量勞工解僱保護法2003年施行至今，勞動部已提報31件禁止出國，但有3件後來遭訴願或行政法院撤銷。

勞動部勞動關係司爭議科科長金士平表示，此次修正除了完備程序外，也新增「警示」規定，當地方政府發現事業單位積欠工資情況，並令其限期清償，但仍在提報程序時，可以先透過勞動部向移民署申請「警示」，一旦該人出境就會通知勞動部，勞動部隨即會赴海關瞭解情況。

金士平提及，此次修正也把限期給付修正較為合理，應在3天至30天限期給付，除非有特殊狀況，否則仍要受最短3天給付的規定，「過去曾有地方政府要求事業單位1天內給付」。

(中時 )