台北市研考會7月17日公布最新民調結果，有55%受訪者滿意市長柯文哲施政表現，33%表示不滿意，滿意度與去年12月調查持平，不滿意程度較前次下降2個百分點。臉書粉絲專頁「聲量看政治」則發文指出，據347天內，柯文哲新聞的聲量分析，在柯文哲的政治新聞中，提及或者同時標註前高雄市長韓國瑜為新聞標籤的新聞，佔柯文哲新聞的26.3%。至於柯新聞中提及並引發網友聲量反饋最強烈的則是衛福部長陳時中，佔柯新聞效果的19.7%。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」在臉書分析347天以來，柯文哲新聞的聲量。據新聞聲量的統計，就新聞數量、網友按讚與心情數網友新聞分享數網友評論數，以及網友留言數的相關統計，柯文哲新聞中提及或標註韓國瑜的相關數量都是最高的，佔柯文哲新聞的26.3%。其次是總統蔡英文，佔柯文哲新聞聲量的21.39%。

該粉專提及，陳時中僅佔柯文哲新聞聲量的6.58%，但其新聞效果則是佔柯文哲新聞的19.74%；陳菊雖然只佔柯文哲新聞聲量的7.41%，但其新聞效果則是佔柯文哲新聞的16.18%；第三名是陳佩琪，佔柯文哲新聞聲量的4.56%，但其新聞效果則是佔柯文哲新聞的14.71%。

(中時新聞網)