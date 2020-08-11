杏國（4192）11日下午重訊說明SB05PC 全球胰臟癌三期中分析（IA)結果,董事長李志文表示，獨立資料監察委員會（DataMonitoringCommittee, DMC）未提及安全性問題並建議無需修改計畫書,公司將依原計畫繼續執行三期臨床試驗，待臨床試驗執行完成進行結案報告。

李志文表示，SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗，主要是針對使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後之二線用藥市場，該項三期臨床試驗於美國、台灣、法國、俄羅斯、以色列等7個國家進行收案。依臨床試驗計畫達101位病患死亡進行期中分析，獨立資料監察委員會根據分析結果提供建議。

由於獨立資料監察委員會，未提及安全性問題並建議無需修改計畫書，杏國將原計畫繼續執行該臨床實驗。

李志文表示，將繼續執行三期臨床試驗，待臨床執行完成進行結案評估，再提出藥證申請。

杏國後續研發方向將會同外部專家諮詢討論，並按原訂計畫與美國食品藥物管理署（FDA）台灣衛福部（TFDA）以及其它各國藥物主管機關展開後續之規劃或藥證申請。

(工商 )