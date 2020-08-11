台南市目前有59處公有零售市場，但有不少店家指出，攤販長期違法當「二房東」，向市府以便宜租金承租，再翻倍轉租。台南市政府經發局表示，未來將加強稽查，並於17日起，提供為期6個月的改善期，提供攤販繼續經營、共同經營、轉讓等3大方案，杜絕亂象。

經發局專門委員徐國清表示，早期政府為方便管理，因此以較為優惠的租金，提供民眾使用。如今，不少攤商年紀大無力經營，或是第二代無心接手，才會私下轉租第三者使用。

不過，徐國清坦言，為維護攤（鋪）位使用公平性，將依《零售市場管理條例》嚴格禁止轉租，如有查獲違法轉租、分租事實，將終止契約、收回攤（鋪）位，並公開標租。

經發局目前也祭出3大方案，要求業者於半年內改善。首先，若攤舖位須繼續經營，除本人外，配偶、直系血親、直系姻親及共同生活的家屬皆可經營。

第2，若須申請共同經營，則須檢具以攤舖位使用人為負責人，及以經營者為合夥人的營業登記、商業登記，或經公證人公證的合夥契約書等證明文件。經發局也說，未來將補助一半公證費（最高500元），並舉辦座談會宣導，杜絕私下轉租亂象。

最後，與市場處簽約2年以上的攤舖商也可轉讓，受讓人須填寫申請書，受讓人也須具備相關資格。

徐國清強調，半年一到，屆期未完成共同經營公證、轉讓、繼續經營者，經查獲後將依法收回攤鋪位，公開標租。

(中時 )