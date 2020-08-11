彰化縣長王惠美10日前往芳苑鄉，視察多條道路，並投入經費指示改善。(吳建輝攝)

芳苑新生二號橋，因為靠海長期受到海風侵蝕，橋梁整體結構安全也大受打折，縣府核撥750萬元予公所，進行安全整建動作。(吳建輝攝)

彰化芳苑畜牧業盛行，像是雞蛋、蛋雞、豬、羊以及蚵仔，都是全省有名，但芳苑鄉芳平段、方頂段、上林段等多處農路老舊，農民苦不堪言，運送雞蛋的路上坎坎坷坷，彰化縣長王惠美得知後特別前往會勘，並指示將投入7百餘萬金費改善，希望給農民一個安全無虞且能穩定運輸的道路。

彰化縣長王惠美10日前往芳苑鄉芳平段30、117地號、芳頂段380、514等地號及上林段106地號勘查，預計改善總長約2175公尺的瀝青混擬土路面，及路側擋土牆206公尺，縣長也指示，要繼續盤點在利用的重劃區內土地，規劃更完善的農用道路。

另外芳苑新生二號橋，因為靠海長期受到海風侵蝕，橋梁整體結構安全也大受打折，縣長王惠美也要求重新上漆，並針對主結構進行補強，將核撥750萬元予公所，進行安全整建動作，希望讓芳苑往訪民眾更安全。

王惠美說，議員及民代反映，一起協助讓農民有更舒適便利的道路可以使用，優質的產業發展環境，必定能提升農業競爭力，未來會持續爭取中央的經費，改善芳苑周邊農用道路，提供農民更安全、舒適的農業生產環境。

(中時 )