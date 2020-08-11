《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（11）日的國際新聞重點。
【1】黎巴嫩總理宣布政府總辭
為了對貝魯特發生的大爆炸表示負責，黎巴嫩總理狄亞布10日宣布政府總辭。
【2】全球新冠確診破2000萬人
全球新冠肺炎確診數11日正式突破2,000萬人，其中美國、巴西和印度為確診人數前3高的國家，占全球確診總數逾一半。WHO秘書長譚德塞表示，扭轉疫情永不嫌晚，但必須加強抗疫力道。
【3】白宮外傳槍響 川普記者會中斷
美國白宮外10日傍晚傳出槍聲，美國總統川普的記者會被迫中斷，特勤人員緊急護送川普離開，不久後川普又回來進行簡報，已知槍撃造成1人受傷。
【4】美衛生部長阿札爾接受CNN專訪
美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）9日抵台，10日和總統蔡英文會面，成為數十年來美台層級最高的一次會晤。阿札爾接受CNN專訪時表示，此次訪台展現了美台在全球衛生與衛生安全上強有力的合作關係，強調台灣是重要夥伴，也是成功的民主傳奇、世界上的良善力量。
【5】TikTok出售給微軟或推特可能性低
美國總統川普下最後通牒，大陸熱門社群影音平台抖音國際版「TikTok」必須在9月15日前賣給美國企業，否則不僅停止營運，甚至此後也不得與美企交易，目前TikTok母公司「字節跳動」已與微軟進行收購談判，外傳推特也有意收購。不過知情人士透露，不論是微軟或推特，談判成功機率都不高。
(中時新聞網)
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