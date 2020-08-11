2020年不僅是全世界面臨嚴峻考驗的一年，社福團體也受疫情影響，募款金額整體較去年衰退至少2~3成。蝦皮購物關懷台灣弱勢族群、成立「蝦皮公益」發起各種公益計畫，今年蝦皮購物帶頭發起電商公益聯合募款活動，攜手15家社福機構於即日起至9月30日推出「百元捐 愛無限」活動，目標為兒少保護、弱勢少女、弱勢家庭、身心障礙、憨老5大族群募集超過千萬元。

蝦皮購物自2019年起設立蝦皮公益募資專區，串聯平台金流、物流優勢，協助公益團體透過蝦皮購物平台推動包含募款、物資認購、義賣等公益計畫，此外，蝦皮購物也在2020年起攜手賣家捐出部分盈餘，集結更多力量加入公益行列。自「蝦皮公益」成立自今，已協助超過50家公益機構，截至今年6月，累計募集捐款與物資價值已逾新台幣1,200萬元。

蝦皮購物即日起至9/30推出「百元捐 愛無限」活動，參與社福機構包含：兒少保護、弱勢少女、弱勢家庭、身心障礙、憨老關懷等5大族群、共15家社福機構，目標將募集千萬、提供超過千位弱勢朋友最實際的援助。蝦皮購物讓支持公益變得更簡單，消費者只需至「百元捐 愛無限」活動專區，選定捐款單位及金額下單結帳、完成付款，活動結束後蝦皮購物會吸收成交手續費及金流服務費，將消費者捐助的款項全數匯入指定的公益團體。

參與蝦皮購物「百元捐 愛無限」計畫的社福團體之一、雅文兒童聽語文教基金會教學研發部主任賴紀閩表示：「受疫情影響，機構收到的捐款金額整體下滑3成，但近期遠距聽語服務需求卻反而增加4成，對機構來說籌措服務經費更顯困難，其中偏鄉與交通不便的聽損兒家庭處境更為艱困。觀察到民眾越來越習慣於線上平台接受新資訊，希望透過此次與蝦皮購物的合作，讓更多人關注到聽損兒的需求，讓他們擁有更多資源以維繫基本生活。」

(科技)