台中市法制局提醒民眾，加入婚友社或交友APP前，看清契約內容、付費項目及解約條件，以免沒找到幸福，還要付解約金或承擔不合理的消費性貸款。（盧金足攝）

找幸福看清楚契約內容，小心付出高額代價！現代人工作忙碌，交友平台及婚姻仲介機構為尋覓有緣人代勞，但也因收費等衍生不少糾紛，台中市府法制局統計，今年7月底止已有60件婚姻仲介或交友聯誼消費申訴案，較去年同期增加5成。

法制局提醒民眾，加入婚友社或交友APP前，看清契約內容、付費項目及解約條件，以免沒找到幸福，還要付解約金或承擔不合理的消費性貸款。

各種消費爭議中，近年來出現婚姻仲介或交友聯誼消費申訴案，法制局統計，2018年51件、2019年86件，2020年7月底止已有60件，婚姻仲介或交友聯誼消費申訴案歷年來有逐漸攀升趨勢。

法制局長李善植說，爭議包含解除契約的違約金太高、收費服務內容不明確、排約次數偏低或不滿意排約對象、未告知消費性貸款、交友APP開發商為國外廠商，跨境求償難度高等5大項目。

李善植指出，曾接獲的案例中，其中一名A男在交友APP中認識一名相貌清秀的女子，經調查，該女子可能是婚友社的業務人員，經數次聊天後應邀見面，該女子遊說A男填寫個人資料，即可提供兩性諮詢服務並安排參加聯誼活動。

A男填寫資料後，對方主張雙方已簽訂契約，想解約卻遭要求支付500元至5000元不等資料建檔費，只好妥協加入。

本來期待找到另一半，但A男加入後發覺聯誼對象不符預期，希望退出終止契約時，業者要求賠付高額違約金，繳錢才能放人。

李善植提醒，該類交友聯誼契約期限通常有1至2年，契約金額市面上收費4萬5000元至12萬元不等，消費者若表達經濟能力無法負擔，通常又會被勸說另與資融公司簽訂 「分期付款約定書」或 「消費性無擔保借貸契約」，仍無法從契約中解套。

法制局更發現有不肖業者在分期付款約定書或貸款契約書下方置入「本票」，若消費者未看清楚就在欄位簽名，日後即使消費者與婚友社成功解約，消費者可能須承擔消費貸款契約的還款責任，若不按期還款，還得面臨本票被聲請強制執行的風險。

也有交友APP的開發商是國外業者，發生消費糾紛，通常難以依我國消費者保護法的申訴程序處理，消費者下載這類APP前，務必詳讀使用說明及收費方式，若不再使用，應通知業者終止契約，並於手機、平板等載具「手動取消訂閱」原本使用的服務。

法制局指出，優良仲介機構為網路世代的年輕人搭起交友新管道，但部分交友網站及婚姻仲介機構的服務契約常有「不平等條款」，將風險責任轉移給消費者負擔。

為防止不肖業者將尋覓有緣人的民眾當肥羊痛宰，法制局今年6月函請行政院消費者保護處，研訂婚姻仲介及交友服務定型化契約應記載及不得記載事項，從源頭遏阻不良的婚友仲介業者，規範婚友仲介業的經營行為，保障民眾找幸福的權利。

(中時 )