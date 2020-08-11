根據世界衛生組織的資料顯示，目前新冠肺炎在全球已造成73.3萬人死亡，確診人數高達1997萬1615人，逼近2千萬大關。世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，各國承諾捐助與實際到位的資金，有著相當大的落差，他希望至少能收到1000億美金（折合新台幣約3兆元），用來加速疫苗與防護衣的研發。

根據國外媒體《環球新聞》報導指出，原本世界衛生組織最大的金主國就是美國，但因美國總統川普不滿這次疫情中世衛組織表現不彰，已經於4月中止金援，日前也宣布中止每年捐助給世衛組織的4億美元（折合新台幣約120億元），並且計畫於明年7月退出WHO。

世衛組織秘書長譚德塞在記者會上表示，本週全球確診人數將突破2000萬例，他認為扭轉疫情的關鍵是各國領袖必須採取行動，民眾也要配合當地的政策措施。接著他又提到，WHO在今年4月與全球合作夥伴啟動疫情應對工具加速計畫（ACT），其中所支援的疫苗開發項目中，有多種已分別進入第2和第3階段測試，之後3個月是擴大規模的關鍵，單是疫苗就需要超過1000億美元的資金。但目前的資金僅有10%到位，與各國當初所承諾捐贈的數字有很大的落差。

譚德塞最後還提到，1000億美金的確是筆不小的數字，但與20國集團（G20）為了振興國內經濟所投入的10兆美元（折合新台幣約300兆元）相比，1000億美元只是小數目。

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(中時新聞網)