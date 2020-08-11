花蓮縣響應中央政策，透過戶政事務所合作推動一站式護照代辦服務，今於花蓮市戶政事務所舉行啟用儀式。（王志偉攝）

外交部東部辦事處長粘信士說，未來將克服超商代繳費，洽辦同時繳費一次完成。（王志偉攝）

外交部與內政部規劃「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，今起在全台戶政事務所同步上路，對地形狹長的花蓮縣民而言，便利性大大提高，一早已有多位民眾到場申辦，等待疫情過後就可以出國旅遊。

花蓮縣響應中央政策，透過戶政事務所合作推動一站式護照代辦服務，今於花蓮市戶政事務所舉行啟用儀式，縣長徐榛蔚、市長魏嘉賢、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義等人，以及13鄉鎮市戶政事務所主任都受邀出席。外交部東部辦事處長粘信士說，花東2地在4月中旬完成系統測試，如今代送申請、代領護照一站式全程服務上路，將能強化偏鄉民眾的便利性。

以往民眾首次申請護照，須由本人親自至外交部領事事務局或外交部中部、雲嘉南、南部、東部辦事處辦理，或先至全國任一戶政事務所辦理「人別確認」後，再委託代理人續向外交部申請護照，因花蓮地形狹長，縣民不便利性感受特別強。

徐榛蔚表示，透過一站式護照代辦服務可減少民眾往返路程時間，提供出國民眾更方便的服務。她提到，中央與地方攜手努力，推出一站式護照代辦服務是便民服務的里程碑，不過徐也提及，唯獨代繳費用仍無法同時進行，要到5大超商、郵局或農漁會繳納護照規費，若能同步完成就會更加便民，讓民眾就近在戶政事務所繳費，真正符合「一站式服務。」

粘信士受訪時回應，花東2縣每月護照申辦件數平均約2千件，台東每月15日會派專人進行「行動領物」服務，如今一站式服務就可協助分擔，並由多個窗口代辦，至於代繳需求將會向上反映，原則上只要內政部戶政系統同意即可，因已解決最困難的專人代辦代送及專款代收部分，相信能有效整合。

50多歲花蓮市杜姓市民今早就到花蓮市戶政事務所辦戶政，他興奮說，自己從沒出國，就連綠島也沒去過，兒女要他先辦好護照，等疫情趨緩就能一起出國玩，今早辦理戶政過程快速便民，繳費後只要8天就能領到護照，因住附近將選擇回到原申辦戶政事務所領取，相當期待。

黃姓市民也說，過去首次辦護照需要特地前往外交部東部辦事處洽辦，如果忘了攜帶任一證件，還得再跑一趟，現在戶政事務所就可辦理，時間節省許多。

(中時 )