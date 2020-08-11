北市廖姓畫廊負責人遭女員工控告性騷擾，他辯稱去年3月之前曾2次擁抱，不見女員工反彈，他可能是酒後「會錯意」，才會性騷擾女員工，士林地院法官並不採信，勘驗監視器畫面，認女員工以手推開並稱「不行、真的不行」，加上觸摸女員工陰部，依強制猥褻罪判刑8月，可上訴。

起訴指出，廖男見女員工獨自坐在椅子上，伸手想要熊抱，女員工以左手架開廖，委婉笑稱：「你喝醉了，不行不行不行」，廖稱「為什麼不行？」隨即要求「親一下」，並伸手觸摸女子裙底陰部，直到其他工作人員進入後，廖才肯罷手。

廖男辯稱，早在1月間，就有觸摸女員工左耳、親吻臉頰、環抱等親密動作，以為雙方情投意合，才會酒後「會錯意」，如果女員工當天真的不願意，辦公室外正舉辦餐會，很多人在場，她大可呼救。

合議庭勘驗監視器畫面，廖男遭拒後，竟能質疑並反問「為什麼」、「我很君子啊」，而且女子很明確說：「真的不要，我很認真」，認廖男為滿足一己私慾，不顧女子內心感受，而犯強制猥褻，造成女員工心理上陰影及創傷，改以強制猥褻罪判刑8月。

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(中時 )