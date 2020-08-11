新冠肺炎大流行對體育職業賽事影響甚鉅，雖然恢復比賽，但是球員要在不同國家間旅行參賽有困難在，尤其是必須隔離後才能出賽，35歲俄羅斯女網好手、2004年美國網球公開賽女單冠軍庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）的參賽計畫也受到影響，決定退出今年美網。

庫茲妮佐娃透過Instagram表示：「我覺得非常難過，畢竟我為了等美網復賽等了好久，但新冠肺炎疫情讓所有參賽計畫生變。」

庫茲妮佐娃不只拿過美網女單冠軍，也是2009年法國網球公開賽球后，生涯世界排名最高曾到第2，目前32名也不算太差，讓她可以排進美網女單種子，可惜仍無緣參賽。

目前女單世界排名前七名，已經有三人宣布放棄美網，分別是澳洲籍現任世界球后巴蒂（Ash Barty）、西班牙籍男單衛冕冠軍納達爾（Rafael Nadal），以及瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）、澳洲好手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）。

(中時 )