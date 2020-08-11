今(11)日上午11時許，於大甲區興安路巷內有婦人遭人行搶手提包，據被害人指認表示，犯嫌在行搶後隨即進入巷內民宅躲藏，警方接獲報案後，迅速到場包圍民宅，前後只花30分鐘，嫌犯外型黝黑、綽號為「伍佰」的伍姓男子。

臺中今上午於大甲區興安路巷內發生婦人遭行搶手提包，案發當時，婦人就坐在機車後座，機車屬於未發動的狀態，特徵黝黑、綽號伍佰的男子，就從正後方突襲而上，行搶婦人的包包後，加速奔跑逃逸，被搶的婦人也趕緊跳下車追跑嫌犯。

台中今上午發生巷內有婦人包包遭行搶，嫌犯犯案後隨即逃入民宅躲藏。（讀者提供／戴志揚翻攝）

搶嫌行搶後隨進入巷內民宅躲藏，警方接獲報案後，立刻封鎖現場，30分鐘內緝獲伍姓嫌犯，並依搶奪現行犯移請台中地檢署偵辦。

伍姓嫌犯行搶後，警方30分鐘內就將他緝捕到案。（讀者提供／戴志揚翻攝）

大甲警分局分局長李建興表示，打擊犯罪維護社會治安是警方責無旁貸之責，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境，而嫌犯行搶的動機也正在調查中。

(中時新聞網)