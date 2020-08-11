林采緹10日錄狼谷育樂台《星光歡樂城》，她上月22日慶生喜迎30歲，香港已婚富商鄧姓鞋王之子不僅出席，且大手筆送上百萬名錶當禮物，兩人還穿著浴袍一起進入飯店健身中心，談到此事她回應：「我們還是朋友啊，有跟一群朋友出去過，沒有單獨，那是我的禮物沒錯，但當下不知道價值，報導出來才知道。」

問及該富商婚姻關係，林采緹表示：「我沒有問，現在不想回答這個，怕講了什麼之後，會影響他們（婚姻）。」對於名錶價格，她強調事後沒與對方討論，「有收百萬名錶，它是我的禮物沒錯，但我不知道價錢，當下也有說謝謝」。

林采緹前夫胡睿兒因夜店撿屍性侵案判刑2年，上月在她生日前一天入監，但她心情似乎早已整理好，不受前夫影響，依然開心慶生。而她日前也在IG坦言2周睡眠嚴重不足，甚至翻身到天明才睡，不只手抖、頭昏，連講話也反應遲鈍，後求助精神科症狀才改善。

(中時 )