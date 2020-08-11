總統府公布第四屆「總統創新獎」得獎名單。本屆團體組得獎者為「財團法人台灣設計研究院，一般個人組得獎者為「台北市立聯合醫院黃勝堅總院長」，青年組得獎者為「走著瞧股份有限公司郭建甫董事長暨執行長」。

總統府表示，「總統創新獎」每兩年舉辦一次，係以國家元首名義頒贈與鼓勵「多元創新」之最高榮譽獎項，主要表揚在產品、技術、管理、服務或文化等多元領域有傑出創新成就且對國家經濟發展有具體貢獻的團體或個人，期望獲獎者以「創新」到「創業」之思維及動能，協助產業結構轉型、形塑典範，進而帶動國家整體經濟發展與強化國際競爭力優勢。

第四屆報名案件共有223件，參選者來自產、官、學、研界，歷經嚴謹公正的初審、複審及決審作業，最後經「總統創新獎委員會」決定本屆得獎名單，由經濟部呈報總統並公布得獎名單。本屆得獎者分別深耕於美學經濟、醫療照護及科技新創三領域，皆為以軟實力帶動產業價值創新之國家典範。每名獲獎者均可獲得新台幣200萬元獎金與獎牌、獎座及獲選證書，以資鼓勵。

本獎項鏈結經濟部、中央研究院、教育部、文化部、科技部及國家發展委員會等部會共同推動，以達滿足多元跨領域面向，讓創新成為全國性運動。第四屆「總統創新獎」頒獎典禮預定於109年9月1日於總統府辦理，總統將親自公開嘉勉及頒獎表揚。

(工商 )