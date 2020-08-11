總統蔡英文11日出席「台灣資安大會開幕典禮」時強調，政府正積極推動幾項重點目標，包括加速成立數位發展部會、強化核心戰略產業資安防護、政府關鍵基礎設施、落實資安防護應用、繼續提升台灣整體數位國力等。打造結合數位實力和國家安全的資安產業，以及被世界所信賴的資安系統及產業鏈。

她表示，在她今年520就職演說就特別強調，未來會在5加2產業創新的既有基礎上，繼續打造「六大核心戰略產業」。其中最關鍵的一項，不只關係到國家安全，更和整體產業經濟發展息息相關的，就是資安產業。

整個施政團隊也一直秉持「資安就是國安」的精神，積極發展各項重要的施政目標。經過這幾年的努力，已經完成《資通安全管理法》的立法施行，以及國安法的修正。同時，台灣的民間團隊也在很多重要的全球競賽當中，脫穎而出，展現台灣資通訊產業的優異實力。

從今年初以來，面對疫情的挑戰，政府更透過科技防疫的應對模式，創造了受到世界矚目的防疫成果。整體來說，台灣的資通訊安全防護，已經在政府部門和民間社群的密切合作下，邁入嶄新的紀元。

然而目前各種境外勢力的挑戰，以及許多惡意威脅的層級，也正在節節升高。尤其現在的網路攻擊，越來越細緻化，也混合不同的攻擊手法，企圖利用社群和網路的開放性，竊取企業的營業機密以及智慧財產權，甚至影響我們的民主體制。

蔡英文認為，面對這些嚴峻的國際情勢，必須提高戰略思維的層級，以及更完善的資安應對策略，才能繼續發展台灣的數位科技實力，同時維持國家產業的核心競爭力。

她承諾，政府正在積極推動幾項重點目標，首先加速成立數位發展部會。尤其是面對全球數位科技的多重挑戰，更要整合資訊、資安、電信、網路和傳播5大數位發展相關業務領域，用更整合性的思維，提升各種危機處理的應變能力。

第二，強化核心戰略產業的資安防護，更要在產業發展當中，搶先布局AI人工智慧，以及物聯網的資安應用。確保產業研發當中的資訊安全，全世界對台灣科技產品的信賴，就會是我們最重要的競爭優勢。

第三，強化政府關鍵基礎設施，落實資安防護的應用，尤其在威脅情資方面，遏止不當的滲透攻防。我們更要建立以「數據驅動」為核心的主動防禦體系，達到「超前部署」的目標。

第四，繼續提升台灣整體的數位國力。結合5G時代和數位轉型的應用發展，持續促進政府、民間和國際夥伴間的合作模式，完成更多的資訊分享、溝通以及合作。透過這些關鍵目標的實踐，可以打造結合數位實力和國家安全的資安產業，以及被世界所信賴的資安系統及產業鏈。

政府已經開始與業界共同打造資安物聯網中心，也會是未來資安驗證及資安服務的重要據點。她也希望提醒全國民眾，共同提升資安防護意識，我們才有辦法打造自治、互信、靈活、合作的全國數位防護網，以及世界級的資安產業。

(工商 )