晶電（2448）、隆達（3698）通過換股案、董監結構底定之後，7月營收聯袂回神，受惠於歐美國家解封、遠距辦公及居家工作的需求延續，隆達7月營收飆23個月新高紀錄，月增幅直逼五成，睽違7個月之後，重返年、月雙增的成長軌道；晶電也寫下今年以來次高營收紀錄。

隆達7月營收重新站上9億元整數大關，以9.84億元寫下23個月以來新高紀錄，月增47.1％、年增27.5％，累計前7月營收達47.94億元，年減10.1％。

隆達日前表示，今年受到疫情刺激，居家工作、遠距辦公的需求大增，因此背光相關產品訂單能見度拉高，在二波疫情蠢動之下，預期需求可望延續至第三季，預估第三季營運可望優於第二季，並有機會回復季節性的旺季循環。

隆達上周五也公布第二季財報，第二季歸屬母公司淨損持續收窄至1.1億元，每股淨損0.22元，累計隆達今年上半年虧損2.85億元，每股淨損0.56元。

晶電則惠於第二季底之後，歐美國家陸續解封，訂單遞延至第三季，8、9月訂單能見度提升，各類需求均回溫，7月營收表現優於預期，達11.29億元，月增10.5％、年減19.2％，累計今年前7月營收76.47億元，年減16.7％。

(工商 )