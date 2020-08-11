康和證（6016）股東常會通過配息0.33元、配股0.07元，今（11）日以10.1元參考價除權息交易。早盤股價開高穩揚，最高上漲1.98％至10.3元，填權息率達50％，終場小漲0.99％、收於10.2元，於填權息路上穩健前行。

康和證今年營運倒吃甘蔗，雖因新冠肺炎疫情造成資本市場動盪，致使首季出現虧損，但在自營部門逢低加碼具趨勢股票，且業務多元分散效益顯現，隨著資本市場回穩、台股價量創高，帶動單月獲利表現躍進，不僅扭轉虧損態勢、更一舉創下近年高點。

康和證公告2020年7月自結稅後淨利達4.36億元，月增達87.4％、年增近3.33倍，每股盈餘（EPS）0.73元，單月便賺贏去年全年。累計1～7月自結稅後淨利達7.64億元、年增近3.46倍，至少創2000年以來同期新高，每股盈餘達1.28元。

展望今年營運，康和證董事長鄭大宇先前表示，雖然年初爆發的新冠肺炎疫情增加營運難度，康和證將持續聚焦核心事業、穩健經營，強化各業務及各事業體執行成果的監督檢討，希望增加穩定收入，降低因風險投資報酬波動對公司損益影響。

鄭大宇指出，在強化獲利結構的同時，康和證亦重視風險管理與合規遵法，嚴格要求各部門強化風控與合規。另外，亦以全面提升資訊科技能力，朝金融科技服務發展為目標，未來亦不排除各種合作機會，透過策略合作夥伴互助互惠，提供全方位的金融理財服務。

(時報資訊)