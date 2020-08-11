威潤(6465)董事會決議，發行國內第一次有擔保可轉換公司債，發行額度為2.5億元，每張面額10萬元，將採詢價圈購方式全數對外公開銷售，用途主要為償還銀行借款、充實營運資金。

威潤表示，此次有擔保可轉換公司債發行價格依票面金額100.5%發行，發行期間為3年，發行利率為票面利率0%，募得價款之用途，為償還銀行借款及充實營運資金。

全球遭肺炎疫情壟罩，威潤儘管短時間內恐受到衝擊，但整體車載裝置的系統成長的趨勢並未改變，只是會出現遞延，加上該領域具有長產品周期的優勢，帶疫情趨緩後，一旦全球車市回溫，威潤屆時也將陸續收割長期佈局的成果，在日本、北美的車載市場一展身手，威潤也挾此波疫情期間，加速開發產品。

除持續深耕車聯網業務外，威潤近期也跨入防疫領域，成立新品牌「滅菌者聯盟UVengers」，計畫發展一系列以UVC深紫外線技術來做消毒的相關產品，看好後疫情時代民眾清潔消毒觀念提升，UVC深紫外線產品線有望為整體營收注入新的成長動能。

(時報資訊)