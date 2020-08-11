行政院長蘇貞昌11日赴桃園參訪仁寶電腦，針對中共不滿美國高官訪台，美國衛生部長阿扎爾說這台灣的事，蘇貞昌對此回應，這段期間世界各國政要一再來台灣，一方面肯定台灣防疫成就，另一方面重視台灣在區域和平所做的貢獻。

他說，和世界各國往來是蔡英文總統就任以來一直努力的，希望台灣被世界看見，希望台灣有更大的國際空間，和世界各國本著互惠互利、平等尊重的往來，中國不應該指手畫腳，中國疫情嚴重，應該用更多時間力量照顧自己人民，而不是破壞區域和平或對鄰近國家造成威脅。

另外，港警抓走壹傳媒創辦人黎智英及公司高層，蘇貞昌則說，中共不重視人權世界各國一再抨擊，台灣因為有主權因為台灣人民愛好和平，才有今天的自由，看到中國對香港這樣，台灣人更是警惕，如果有一天台灣被中國統一，就會像香港人這樣任人宰割，自由民主都毀於一旦，看到中共這樣迫害香港人民及新聞自由，世界各國都予以譴責，台灣會更努力維護國家主權。

而國民黨團召開記者會，指蘇貞昌執意任用廖燦昌任第一銀董座砲轟民進黨政府，蘇則反諷，無論是慶富案或最近被檢調發現的遠航聯貸案，都是發生在國民黨執政時代，現在遠航貸款案也是檢調在遠航發生財務問題後，才追查出好幾年前的案件，國民黨竟然把自己執政時發生時的弊案要他負責，簡直是做賊喊抓賊。

對於近期頻繁參訪各企業，蘇貞昌表示，新冠肺炎疫情以來政府紓困有成，三倍券也受到歡迎，也看到企業資金回流近2000億，到企業參訪目的是要聽企業家對政府還有什麼指教，至於對於企業紓困是否還會加碼？蘇貞昌則說，肯定也感謝企業對台灣的貢獻，如果覺得政府還有要做的事，都會盡力來做到。

另外媒體問及蘇嘉全辭職後，是否會影響蔡英文後續內閣布局？蘇貞昌則回應，「現在沒有這問題」。

(中時 )