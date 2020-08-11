氣象局表示，第6號颱風「米克拉」(國際命名：MEKKHALA)昨(10)日深夜路徑西偏，颱風中心已於今(11)早7時在福建漳州漳浦縣沿海登陸，由於金門稍早已脫離暴風圈，氣象局已於下午14：30解除第6號颱風的颱風警報。

氣象局預報員劉宇其表示，根據最新氣象資料顯示，第6號颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在金門西北方180公里處繼續向北北西移動，金門已脫離暴風圈，對台灣海峽北部威脅已解除，氣象局已於下午14：30解除第6號颱風的颱風警報。

劉宇其指出，由於颱風及其外圍環流帶來大量水氣，台東縣已有局部豪雨發生，桃園市、新北市有局部大雨或豪雨機率，已升級為豪雨特報，台北市、南投、台南以南、台東地區、澎湖、金門及新竹至台中、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，

氣象局統計，自昨(10)日0時至今日14時止，各地出現較大陣風如下：東吉島、花嶼11級，金門、彭佳嶼、彌陀10級。較大雨量如下：台東縣金峰嘉蘭255毫米。

至於台灣正東方2000公里左右的熱帶性低氣壓TD08，受太平洋高壓導引有機會在周三(12)、 周四(13)往琉球海域前進，但目前海氣條件對該低氣壓結構發展並不好，是否成颱仍待觀察。

(中時 )