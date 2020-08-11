高雄市長補選進入最後倒數四天，國民黨候選人李眉蓁找來韓國瑜前市府團隊南下高雄助選，要凝聚起過去韓粉的力量，衝刺選情，但也有網友擔憂，儘管韓國瑜本人今晚應該不會出現，但是韓團隊仍是把「雙面刃」，恐怕對李眉蓁的選情影響難以預料。

韓國瑜前市府團隊將在今日南下高雄為李眉蓁助選，希望喚回過去韓粉的力量，支持李眉蓁的選情，對此許多網友都相當興奮，可以看到當年黃金團隊再次聚首相當令人期待，但也有網友擔憂，再怎麼講韓國瑜也是遭到高雄市民以93萬票高票罷免，如今又找回韓團隊，是否會激起民意的反彈，令人難以預估。

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁競辦總幹事趙天麟也表示，若國民黨真的找來韓國瑜為李眉蓁助選，那麼也就代表國民黨完全沒有吸取兩個月前罷免的教訓，也讓選民可以更容易做選擇。

對於韓國瑜「提油救火」的說法，也有網友持不同意見，認為這應該要稱為「雪中送炭」，在最艱困的時間來救援李眉蓁，完全符合韓國瑜重道義、講義氣的個性，也認為有韓粉的加持，李眉蓁的選情不一定完全沒有希望。

(中時新聞網)